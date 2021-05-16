Gündem Mecliste yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor
ANKARA

Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle 18 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini belirleyecek.

Haber Merkezi AA
Mecliste yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor
Arşiv

TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararından sonra 29 Nisan'da verdiği arayı tamamlayarak, 18 Mayıs Salı günü toplanacak. Genel Kurulda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri yarın gerçekleştirilecek Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

  • AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek.

AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı BES'E dahil edilecek
EKONOMİ
AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı BES'E dahil edilecek

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faizi veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.

  • Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi, TBMM'nin en önemli gündemlerinden olacak. Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini seçecek.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, 6 Nisan'da kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak

Komisyonların gündemi

TBMM Adalet Komisyonunda, konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi, iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmesini de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve perşembe günü toplanacak. Komisyon, salı günkü toplantısında Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu dinleyecek.

  • Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. İlkay Dellal ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın konuşacak.

Kadına şiddet görüşülecek

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak. Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Abone Ol Google News
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.
İHA veİKAlar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.
Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?

BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.

​İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili sözlerini unuttu.

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
Dünya

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Uzmanlar, yaşanan son gelişmelerin Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, sahip olduğu büyük imkanlara ve gücüne rağmen İsrail'in Filistinlilere boyun eğdirmekte aciz kaldığını belirtiyor. Filistinli emekli Tümgeneral Yusuf eş-Şarkavi; "Bizler Şeyh Cerrah sonrası diye isimlendirebileceğimiz yeni bir aşamadayız. İsrail ordusunun üstünlüğü karşısında birtakım zafiyet görüntüleri sergilenebilir ancak Filistin halkı bazılarının imkansız sandığı bir kahramanlık ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.
Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor
Gündem

Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle 18 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini belirleyecek.
HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında
Gündem

HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde bulunan hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın duvarı çöktü. Yaşanan taşkında yaklaşık 300 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.