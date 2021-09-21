Medya akademisi devam ediyor ​

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç YouTuber ve radyocu adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya geldi. 5. dönemde 20 kursiyer ile medya sektörünün önemli isimlerinin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Yeni Medya Akademi’nin 4’üncü döneminde 20 kursiyerin eğitimleri başladı.
- Eğitimlerin ilk gününde; Ersin Çelik YouTube politikaları ve kuralları, Kaan Atilla Taşkın kamera ve çekim teknikleri, Erem Şentürk YouTube kanal açma ve kanal yönetimi, Kadir Çetin diksiyon, Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış kurgu alanındaki tecrübelerini yeni kursiyerlerle paylaştı.