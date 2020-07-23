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EĞİTİM

MEF Üniversitesi üniversite adaylarına anket yaptı: Pandeminin üniversite tercihlerine etkisini sordu

MEF Üniversitesi, Türkiye’nin farklı yerlerinden bu yıl YKS’ye giren 1628 adaya pandeminin üniversite tercihlerine etkisi ile ilgili anket yaptı. Üniversite tercihi yapacak 1628 kişiyle telefon görüşmesi şeklinde yapılan anketin sonuçlarına göre üniversite adaylarının %72’si, pandemi öncesi hiç gündemlerinde olmayan ‘‘üniversitelerin online eğitim becerilerini’’ araştırarak tercihlerini yapacaklarını iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEF Üniversitesi.
MEF Üniversitesi.

Türkiye’nin 43 farklı şehrinden 17-26 yaş arası bu yıl üniversite tercihi yapacak 1628 üniversite adayına yapılan anketin sonuçları şu şekilde:

Adaylar Tercih Edecekleri Üniversitelerin Online Eğitim Kabiliyetlerine Bakacak

1628 üniversite adayının %72’si pandemi sonrası üniversite tercihlerini yaparken, pandemi öncesi gündemlerinde olmamasına rağmen ‘‘üniversitelerin online eğitim kabiliyetleri’’ne bakarak tercih yapacaklarını iletti. % 18’i ise üniversitelerin online eğitim kabiliyetinin önemli olmayacağını ilettirken sadece % 10’u bu konuda kararsız olduğunu aktardı.

2020 Üniversite Adayları, Şehir Dışında Üniversite Yazma Kararlarının Pandemi Sonrasında da Değişmediğini İletti

1628 üniversite adayının %79’u “Pandemi sonrası tercihlerimde bir değişim olmadı, ikamet ettiğim şehrin dışında bir üniversite tercih edebilirim” derken %6’sı “Pandemi sonrası şehir dışında bir üniversite yazmamaya karar verdim” ve %15’i ‘‘Ben zaten şehir dışı tercih yapmayacaktım” dedi.

Anketin %43’ünü oluşturan üç büyük şehirden katılımcıların %58’i ‘‘Pandemi sonrası bir değişim olmadı, şehir dışı üniversite tercihi yapacağım’’ dedi. Sadece %13’ü kararlarının pandemi ile değiştiğini ifade etti. %29 ise pandemi öncesinde de şehirdışı yazmayacağını iletti.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin.

Pandemi Sonrası Üniversite Adaylarının Meslek Tercihlerine Değişim Az

Adayların %14’ü “Pandemi öncesi düşündüğüm meslek tercihini pandemi sonrası değiştirdim” derken %86’si “Pandemi sonrası meslek tercihimde bir değişim olmadı” dedi. Meslek tercihinde değişim yaptığını ileten adaylar sağlık programlarını tercih edeceklerini ilettiler.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini kapsayan 43 farklı şehirden katılımcıyla yapılan bu anket bize gösteriyor ki bu yıl adayların çok büyük bir kısmı tercihlerinde üniversitelerin online eğitim kabiliyetini inceleyecek. Mevcut üniversite öğrencileri de bu yıl kendi üniversitelerinin gerçekleştirdiği online eğitim sürecini ve kalitesini değerlendirecek. Pandemi tüm dünyaya birçok şey ile birlikte online eğitimi de öğretti. Üniversitelerin eğitim-öğretim ile ilgili altyapılarına daha çok önem vereceği, online eğitim üzerine daha çok kafa yoracağı bir sürece giriyoruz. Biz MEF Üniversitesi olarak kurulduğumuzdan bu yana uyguladığımız Flipped Learning (ters yüz öğrenme), Aktif Öğrenme, Dijital Öğrenme ve son üç yıldır uyguladığımız Adaptif (Yapay Zeka Destekli Kaynaklarla) Öğrenme ile yükseköğretime yenilikler getiren çalışmalarımıza devam edeceğiz. Pandemi sürecinde karşı karşıya kaldığımız ve herkesin de öğrenmek zorunda kaldığı konularla ilgili olarak MEF Üniversitesi, pandemi öncesinde 3 uluslararı kitap yayımlamıştı. 3. kitabımızı 2019 yılında Amerika’da The New University Model (Yeni Üniversite Modeli) adıyla ve aktif öğrenmenin öncülerinden Harvard Üniversitesi Profesörü Eric Mazur’un önsözüyle yayımladık. Bu kitap aslında 5-6 yıl sonra yükseköğretimin nereye evrileceğini anlatıyordu, pandemi bu süreci kısaltmış oldu. Pandemi süreci aynı zamanda; 6 yıl önce başlattığımız flipped learning eğitim öğretim modeli, son 3 yıldır öncülüğünü yaptığımız yapay zeka destekli ve adaptif learning uyumlu dijital platformlardan derslerin işlenmesi, 1 yıl önce sınav odaklı eğitim öğretim modeli yerine ağırlıklı olarak proje/ürün odaklı eğitim öğretim modeline geçilmesi ve son olarak da coursera ve edX gibi eğitim platformlarının son 1 yıldır akademik programlara dahil edilmesi gibi konulardaki öncü uygulamalarıyla MEF Üniversitesinin ne kadar vizyoner bir kurum olduğunu göstermiştir” dedi.

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