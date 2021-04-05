Mehdi Eker'den darbe imalı bildiriye 'kepazelik' tepkisi

Gazeteci Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında moderatörlüğünü yaptığı 'Arafta Sorular' programına konuk olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, emekli amiraller tarafından yayınlanan bildiriyi değerlendirdi.

Türkiye'nin her dönem başına gelen darbelere dikkat çekmek isteyen Eker, "Ortaokulda 12 Mart, üniversitede 12 Eylül, bürokrasi ve çalışma hayatımda 28 Şubat sonrasında Milletvekili ve Bakan iken 27 Nisan, sonrasında 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve şimdi de 4 Nisan" ifadelerini kullandı.

"GÖRMEZDEN GELİNECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Eker, bildirinin hafife alınmaması gerektiğini dile getirerek "Bu bildiri hafife alınacak, görmezden gelinecek bir şey değildir. Hem yargı hem millet hepimiz bunun bir edepsizlik olduğunu, millet iradesine karşı bir meydan okuma olduğunu bizim kaydetmemiz lazım ve gereğinin yapılması lazım" dedi.

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"NERESİNDEN BAKARSANIZ BAKIN KEPAZELİKTİR"

Esra Elönü'nün, "Bunun gereği nedir?" sorusuna yönelik Eker, "Gereği öncelikle yargı yapacak. Bütün siyaset kurumu tutumunu net ve açık bir şekilde ortaya koyacak. Ki tepkilerini ortaya koyuyorlar, geceden beri bunu belli ediyorlar. Bu haddini bilmezliktir, bu haddi aşmaktır. 104 emekli amiralin yaptığı bildiri, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir" açıklamasını yaptı.

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"DARBELERİN ÇOĞUNUN BİR ULUSLARARASI TARAFI OLDUĞUNU GÖRÜRÜZ"

Bildiriye yönelik değerlendirmeler sırasında Esra Elönü, "Buradaki Amirallerin emekli olduktan sonra "emir al" haline geldiklerini görüyoruz. Bu durumun uluslararası bir tarafı var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Mehdi Eker de bu soruya, "Kronolojiye baktığımızda, darbelerin çoğunun bir uluslararası tarafı olduğunu görürüz. Görmek isteyen görür. Emir al olanlar belli ki Türkiye'nin gelişmesinden, bağımsız politika izlemesinden rahatsız oluyorlar. Burada özellikle ironik olan bir durum var... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birçok uluslararası güçle çeşitli düzeylerde mücadele ettiği dönemdeyiz. Yani "Mavi Vatanı" korumak için. Türkiye Cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu mücadeleyi veriyor ve bu mücadelenin ortasında bunu yapıyorlar. Bundan kim faydalanır? Bu soruyu soracağız ve bu soru sorulduğunda çıkan cevaplar neyse odur.

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"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE FETÖ'NÜN KABLOLARI BİRBİRİNE BAĞLI"

Terörle mücadele konusunda da 15 Temmuz öncesi ve sonrasında da ciddi bir fark var. FETÖ terör örgütünün birçok unsurundan bahsediyorum. Rütbeleri söküldü hepsinin, hapse atıldılar. Böyle bir ortamda, kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan bir terör örgütü ortamı var. Ama silahlı kuvvetler bu olaydan sonra PKK terör örgütüne karşı yaptığı olaylarda çok daha başarılı oluyor. Bu da bize şunu gösteriyor, PKK terör örgütü ile FETÖ terör örgütünün kabloları birbirine bağlı ve bu kablolar aynı prizden enerji alıyor. Biz bunu gördük." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BU MİLLET 15 TEMMUZ'DA, VESAYET HEVESLİLERİNE BÜYÜK BİR DERS VERDİ. GEREKİRSE BİR DAHA DERS VERİR."

Ardından Esra Elönü, Eker'e, "Türkiye toprakları içerisindeki Amiral görevi yapmış insanların şimdiye kadar Türkiye'yi tehdit eden ve Türkiye aleyhine olan bütün propagandalarda sessiz kalıp bugün bir bildiri yayınlamaları neyi gösteriyor?" sorusunu yöneltti.

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Eker ise bu soruya, "Belli ki bir yerlerden ya ilham alıyorlar ya da bir yerlere ilham vermeye çalışıyorlar. İkisinden birisi. Bundan sonraki süreçte demokrasi daha güçlenerek çıkacak.

Ben ona inanıyorum, bu kaçınılmazdır doğal akış budur. Hafıza kaybına uğramışlarsa o görüntüleri tekrar açıp baksınlar. Bu millet 15 Temmuz'da, vesayet heveslilerine büyük bir ders verdi. Gerekirse bir daha ders verir" cevabını verdi.

"PKK, EN BÜYÜK ZARARI KÜRTLERE VERMİŞTİR."

Mehmet Mehdi Eker son olarak PKK ile ilgili fikirlerini belirterek, "PKK, en büyük zararı Kürtlere vermiştir. Kanlı bir terör örgütü. Kürtlerin örfüyle, geleneğiyle inancıyla, değerleriyle bir bağlantısı yok. Zihniyeti tamamen farklı. Zihniyetinin akraba olduğu kişiler tabii ki de var. Ama o biz değiliz, bizim düşüncemiz değil bizim siyasi düşüncemizde değildir. Dolayısıyla PKK, en büyük zararı Kürtlere vermiştir." açıklamasında bulundu.

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