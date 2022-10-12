​Mehmet Ali Çelebi AK Parti’de.

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: HDP'nin birden fazla bakanlığı olabilir

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e destek verdi. Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." ifadelerini kullandı.