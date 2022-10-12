Gündem Mehmet Ali Çelebi AK Partide
YEREL GÜNDEM

Mehmet Ali Çelebi AK Parti’de

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de AK Parti Genel Merkezi’nde Çelebi ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi AK Parti’de
​Mehmet Ali Çelebi AK Parti’de.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bildirdi. Yoluna Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğini belirten Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Çelebi, “Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Çelebi ile AK Parti Genel Merkezi'nde çekilmiş fotoğrafını da hesabından paylaştı.

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