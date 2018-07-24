Gündem Mehmet Eymüre şok 2 yıl hapis yatacak
POLİTİKA

Mehmet Eymür'e hapis cezası

Mehmet Eymür'e şok: 2 yıl hapis yatacak

MİT’in Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür, 23 yıl önce gizli operasyonda "sahte kimlik kullandığı" gerekçesiyle 2 yıl hapis yatacak. Eymür'ün 10 gün içinde teslim olması gerekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Eymür ise, "Üst hukuk yolu yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​MİT’in Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür hakkında hapis cezası verildi.
​MİT’in Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür hakkında hapis cezası verildi.

MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür'e 1995 yılında gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi.

Eymür emekliye ayrılınca bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve hakkında "Sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı.

10 gün içinde teslim olmalı

6 yıl süren davada, Eymür 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkeme de geçen hafta ceza kararını onadı. Eymür'den, cezaevine girmek için 10 gün içinde teslim olması istendi.

Sözcü’nün haberine göre Eymür, kimliklerin kendisinden geri istenmediğini belirterek, "Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir" dedi.

"Yeni bir kimlikle yaşama hakkına sahibim"

  • Terörle mücadele yasasına göre yeni bir kimlikle yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Eymür, şöyle devam etti:
  • "Hatta estetik ameliyat olup fiziki görünümümü bile değiştirme hakkına sahibim. Hayati tehlike nedeniyle devlet tarafından da korunuyorum. Ceza çıkınca temyize başvurdum ama İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Üst hukuk yolu da yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Ceza İnfaz Kanunu gereği bu cezayı konutumda çekmek için başvuruda bulunacağım."
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