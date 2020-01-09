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Mehmet için adalet

Alman polisinin 4 kurşunla öldürdüğü Mehmet Bulğu’nun ailesi adalet bekliyor. Almanların iddialarını yalanlayan aile, çocuklarının suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek Cumhurbaşkanı’ndan destek istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazime Bulğu - Reşit Bulğu
Nazime Bulğu - Reşit Bulğu

Almanya Gelsenkirchen’de polis kurşunuyla hayatını kaybeden evli ve 5 çocuk babası Mehmet Bulğu’nun ailesi adalet arıyor. Alman polisi tarafından 5 Ocak’ta vurulup öldürülen Bulğu’nun ağabeyi Reşit Bulğu, 4 polisin kardeşinin üzerine çöktüğünü ve 4 kurşun sıktığını söyledi. Acılı ağabey, Almanya’da yaşayan Türklerin de ileride mağdur olmamaları için devlet büyüklerinin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’un kardeşinin psikolojik sorunları olduğu yönündeki iddialarını yalanlayan Bulğu, “Bunlar kendilerini savunmak için yalan beyanlardır. Kardeşim dönercide çalıştı. Şirket kurdu, işçi çalıştırdı. Tespit edilsin. Eğitimliydi, cahil bir insan değildi, kendisi hocaydı” diye konuştu.

Mehmet Bulğu

NEDEN DÖRT KURŞUN SIKTILAR

  • Mehmet Bulğu’nun diğer ağabeyi Salih Bulğu da kardeşinin vurulma nedenine ilişkin kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini söyledi. Polise karşı gelmesinin vurulma nedeni olarak gösterildiğini kaydeden Bulğu, “Eğer polise karşı gelmişse polis onu etkisiz hale getirseydi. Neden 4 kurşun sıkıyor?” diye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın olayın üzerinde durmasını isteyen Bulğu, “Bu dosyayı kapatmasınlar, bizim acımızı yere gömmesinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. Olay anına yönelik yalan beyanların olduğunu vurgulayan dayı Nurhan İlze yeğeninin suçsuz yere öldürüldüğünü kaydederken, anne Nazime Bulğu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan oğlunun hakkını savunmasını istedi.

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