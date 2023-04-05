Mehmet Sevigen sandıkları rafa kaldıran CHP'ye tepki gösterdi: Partinin öz evlatları dışlanıyor büyük istifalar olacak

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, aday listelerinin belirlenmesinin ardından CHP'de büyük istifaların olacağını öne sürdü.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan isimler belli olurken siyasi partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini de YSK'ya iletmeleri gerekiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta milletvekili listesi çalışmalarına ilişkin İl Başkanlıklarına dikkat çeken bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri belirtilerek kimin seçilip seçilmeyeceğine sandık yoluyla değil, CHP Genel Merkez'i üzerinden karar verileceği ifade edildi.
"CHP'nin öz evlatları dışlanıyor"
"Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak"
Sabah'ta yer alan habere göre Sevigen şunları söyledi: