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Mehmet Sevigen sandıkları rafa kaldıran CHP'ye tepki gösterdi: Partinin öz evlatları dışlanıyor büyük istifalar olacak

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, milletvekili aday adayı seçimlerinde sandık kurmama kararı alan CHP'ye tepki gösterdi. "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu." diyen Sevigen, 9 Nisan'ın ardından partide büyük istifaların olacağını söyledi.

13:57 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski CHP'li Mehmet Sevigen, aday listelerinin belirlenmesinin ardından CHP'de büyük istifaların olacağını öne sürdü.

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, aday listelerinin belirlenmesinin ardından CHP'de büyük istifaların olacağını öne sürdü.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan isimler belli olurken siyasi partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini de YSK'ya iletmeleri gerekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta milletvekili listesi çalışmalarına ilişkin İl Başkanlıklarına dikkat çeken bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri belirtilerek kimin seçilip seçilmeyeceğine sandık yoluyla değil, CHP Genel Merkez'i üzerinden karar verileceği ifade edildi.

"CHP'nin öz evlatları dışlanıyor"

Partinin bu kararına eski CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki geldi. Teşkilatlarda sandık kurulmamasını eleştiren Sevigen,
"Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu."
dedi.

"Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak"

Sabah'ta yer alan habere göre Sevigen şunları söyledi:

"Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak"



#Mehmet Sevigen
#CHP
#Yedili Masa
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