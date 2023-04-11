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Mehmet Umut Tuncer AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Sanatçı Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti’den milletvekili adayı oldu. Tuncer, Aydın 5’inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

10:17 . 11/04/2023 Salı
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Mehmet Umut Tuncer

Mehmet Umut Tuncer

AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Sanatçı Mahmut Tuncer’in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer de AK Parti’nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5’inci sırada yer aldı.

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Tuncer,
"Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı’nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!"
ifadelerini kullandı.

Mehmet Umut Tuncer kimdir?

Mehmet Umut Tuncer, 1981’de Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.

Tuncer, doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.


#Mehmet Umut Tuncer
#Mahmut Tuncer
#AK Parti
#aday
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