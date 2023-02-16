Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Mehmetçik Hatay'daki depremzedelerin yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay merkezde 2 bin 723 Mehmetçik yaralı sarmak için çalışırken, 11 mutfak 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor.

11:56 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
Mehmetçik Hatay'da

Mehmetçik Hatay'da

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun katkısı devam ediyor. Depremin ardından bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava ve deniz 'yardım koridorları' oluşturuldu. Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerdekilere sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi. TSK, yardımların hızla depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üsleri kurdu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.

Tuğgeneral Ali Mete, Hatay'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın emrine değişik birliklerden gelen 8 komando taburunun da verildiğini belirterek, "Hatay'da 2 bin 723 personelimiz görev yapıyor. Değişik bölgelerde toplam 1200 olmak üzere 5 çadır kent kurduk. 11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriyoruz. Günlük ekmek üretimimiz 15 bin, yemek üretimimizi 10 bin kapasiteye çıkardık ve Antakya'da muhtelif yerlerde yemek ve ekmek dağıtımı hizmetini yürütüyoruz" dedi. Gönderilen yardımları köylere de ulaştırdıklarını söyleyen Mete, "Kurduğumuz çadır kentlere yangın söndürme cihazları, su depoları ile seyyar banyo ve tuvaletleri taşıdık. Şehrimizdeki iki büyük hastanenin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerlerimizle düzenli su taşıyor orada düzenli olarak suların akmasını sağlıyoruz. Köylere şu ana kadar toplam 1516 araçla yardım yaptık. Bu kapsamda dün 445 noktaya ulaşarak yardım malzemesi bıraktık. AFAD ile koordine halindeyiz. Yeni çadır kent talepleri var. Lojistik üssümüze yeni gelen çadırlar var. Yerlerin belirlenmesinin ardından çadır kurma faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar da çalışmalardan dolayı Mehmetçiği kutladı.


#Kahramanmaraş
#Pazarcık Depremi
#Hatay
#deprem
2 gün önce
default-profile-img
Mehmetçik Hatay'daki depremzedelerin yaralarını sarıyor
Bakan Koca'dan 296 saat sonra kurtarılan depremzede hakkında açıklama: Hastamızın bilinci açık
Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı
Bakan Koca: Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta
Türk Kızılay ekiplerinden depremzede çocuklara patates kızartması ikramı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.