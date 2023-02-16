Mehmetçik Hatay'daki depremzedelerin yaralarını sarıyor

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Mehmetçik Hatay'da
Tuğgeneral Ali Mete, Hatay'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın emrine değişik birliklerden gelen 8 komando taburunun da verildiğini belirterek, "Hatay'da 2 bin 723 personelimiz görev yapıyor. Değişik bölgelerde toplam 1200 olmak üzere 5 çadır kent kurduk. 11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriyoruz. Günlük ekmek üretimimiz 15 bin, yemek üretimimizi 10 bin kapasiteye çıkardık ve Antakya'da muhtelif yerlerde yemek ve ekmek dağıtımı hizmetini yürütüyoruz" dedi. Gönderilen yardımları köylere de ulaştırdıklarını söyleyen Mete, "Kurduğumuz çadır kentlere yangın söndürme cihazları, su depoları ile seyyar banyo ve tuvaletleri taşıdık. Şehrimizdeki iki büyük hastanenin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerlerimizle düzenli su taşıyor orada düzenli olarak suların akmasını sağlıyoruz. Köylere şu ana kadar toplam 1516 araçla yardım yaptık. Bu kapsamda dün 445 noktaya ulaşarak yardım malzemesi bıraktık. AFAD ile koordine halindeyiz. Yeni çadır kent talepleri var. Lojistik üssümüze yeni gelen çadırlar var. Yerlerin belirlenmesinin ardından çadır kurma faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar da çalışmalardan dolayı Mehmetçiği kutladı.