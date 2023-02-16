Mehmetçik Hatay'daki depremzedelerin yaralarını sarıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun katkısı devam ediyor. Depremin ardından bakanlık bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava ve deniz 'yardım koridorları' oluşturuldu. Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerdekilere sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi. TSK, yardımların hızla depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üsleri kurdu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.