Mehmetçik iftihar vesilemiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın telefonundan görevli personele hitap etti. Erdoğan, “Cudi’de, Gabar’da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Şeref defterini imzalayıp askerlerle bir araya gelen Yerlikaya, “Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA’larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız. O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz” dedi. Baba olan tüm personelin Babalar Günü’nü de kutlayan Yerlikaya daha sonra komutanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.