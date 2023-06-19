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Mehmetçik iftihar vesilemiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Jandarma üs bölgesinde bulunan askerlere telefonda hitap etti. Cudi Dağı’ndaki üsse ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın telefonundan konuşan Erdoğan, “Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır” dedi.

04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğe seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğe seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın telefonundan görevli personele hitap etti. Erdoğan, “Cudi’de, Gabar’da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Terör 10 yılda bitme noktasına geldi

Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Şeref defterini imzalayıp askerlerle bir araya gelen Yerlikaya, “Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA’larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız. O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz” dedi. Baba olan tüm personelin Babalar Günü’nü de kutlayan Yerlikaya daha sonra komutanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



#Mehmetçik
#Recep Tayyip Erdoğan
#Babalar Günü
#Ali Yerlikaya
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