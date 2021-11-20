Gündem Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor 7 kişi yakalandı
ANKARA

Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor: 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den yurdagirmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor: 7 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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