Mehmetçik sınırda kuş uçurtmuyor: 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/biysbLj0ok — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021

GÜNDEM Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

GÜNDEM Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı