Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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1 saat önce