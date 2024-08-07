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Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14:42 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:48 - 7/08/2024 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

  • Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
  • Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



#MSB
#Suriye
#PKK
#terörist
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