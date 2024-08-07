Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde vurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, bir grup teröristin Şemdinli Güzel Konak ve Şapatan Jandarma Karakolları ile Durak Piyade Hudut Bölük Komutanlığı'na uzun namlulu ve roketatarlarla açtığı taciz ateşine güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.