Mehmetçik'in operasyonlarıyla iyice köşeye sıkıştılar: PKK/YPG'nin sözde elebaşı Salih Müslim Rusya ve İran'dan yakındı

Teröristbaşı Müslim seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonlarla hainlere peş peşe darbe indiriyor. Başarılı operasyonlarla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.Köşeye sıkışan PKK/YPG terör örgütünün sözde elebaşları ise örgüt yandaşı yayın organlarında adeta ağlıyor.
Son olarak, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia eden terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.