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ANKARA

Mehmetçik'ten Somali askerine eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen 100'den fazla Somalili özel kuvvet, ülkelerine döndü. Yetkililer,

Somaliye dönen Gorgor'ların El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşmak için ön cephede konuşlandırılacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Mehmetçikten Somali askerine eğitim
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Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inen 100'den fazla "Gorgor" (Kartal) isimli özel kuvvet, Somali Ulusal Ordusu (SNA) Piyade Kuvvetleri Komutanı Mohamed Tahlil Bihi ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından karşılandı.Askeri yetkililer yaptığı açıklamada, kuvvetlerin Isparta'da Türk Silahlı Kuvvetleri modern komando eğitimi aldıklarını belirtti.

  • Yetkili, Somaliye dönen Gorgor'ların El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşmak için ön cephede konuşlandırılacağını söyledi.

Türkiye, 2010 askeri eğitim işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak son dört yıldır Somali askerlerine eğitim veriyor.

Ülkede Harcamad ve Gorgor seçkin birimleri, El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşıyor.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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