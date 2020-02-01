Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu

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Malatya’da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı

Malatya Valiliği, 9 ilçede daha okulların tatilinin uzatıldığı açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.