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ADANA

Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Mehtap Ateş'in cesedi yolda bulundu.
Mehtap Ateş'in cesedi yolda bulundu.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtip otomobilden inen Mehtap Ateş’in (31) yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duruyor.

DHA
Mehtap Ateş'in cesedi yolda bulundu.

GERİ DÖNEMEYİNCE YOLDA CESET PARÇALARINI FARK ETTİ

  • Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Konya’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.’yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

DHA
Mehtap Ateş'in cesedi yolda bulundu.

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Murat A.’yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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