Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı. Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

İnce'yle derdimiz yok

Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi. Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

GÜNDEM Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor

OYNAT 00:18 Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çatı aday önerilerini doğru bulmadığını belirterek, 'Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım