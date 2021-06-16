Gündem Memleket Partisinde toplu istifa
POLİTİKA

Memleket Partisi'nde toplu istifa

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti. Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu yöneticilerine ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

Haber Merkezi AA
Memleket Partisinde toplu istifa
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı. Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

İnce'yle derdimiz yok

Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi. Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

  • Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor
GÜNDEM
Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor

Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir
OYNAT 00:18
Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir
Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çatı aday önerilerini doğru bulmadığını belirterek, 'Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar' dedi.


Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
GÜNDEM
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Muharrem İnce: CHP'den para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP'den para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.