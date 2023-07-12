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Memleket Partisi'nden Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na 'CHP' göndermesi: Dedem sağ olsun

Memleket Partisi, bugün birlikte ilk grup toplantısını gerçekleştiren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. CHP listelerinden aday çıkararak grup kurabilen partilere göndermede bulunan Memleket Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun yer aldığı fotoğrafın üzerine 'Dedem sağ olsun' yazdı.

14:34 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Memleket Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ilk grup toplantısını ti'ye aldı.

Memleket Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ilk grup toplantısını ti'ye aldı.

TBMM'de altıncı grubu kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.

Karamollaoğlu 25 dakika konuşurken Davutoğlu’nun konuşmasını 55 dakika yapması dikkat çekti.

Memleket Partisi'nden gönderme

Memleket Partisi sosyal medya hesabından Saadet Meclis Grubu'nda konuşan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Paylaştıkları fotoğrafın üzerine '
dedem sağ olsun'
yazmaları ise dikkat çekti.

'Dede' kelimesi seçim döneminde muhalefet seçmeninin Kılıçdaroğlu'na hitap etmek için kullandıkları ifadelerden biriydi.






#Memleket Partisi
#Saadet Partisi
#Gelecek Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#Ahmet Davutoğlu
1 saat önce
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