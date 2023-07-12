Memleket Partisi'nden Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na 'CHP' göndermesi: Dedem sağ olsun

TBMM'de altıncı grubu kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı. Saadet Partisi 22 yıl sonra toplantısını gerçekleştirmiş oldu.