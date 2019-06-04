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ANKARA

Memur maaşlarına iyileştirme müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bem-Bir-Sen yöneticilerinin gerçekleştirdiği ziyarette bayram öncesi memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesi için gerekli sözleşmeyi imzaladı. Başkan Altınok, “İmzaladığımız bu sözleşme geçim sıkıntısının yaşanmaması anlamında oldukça önemlidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bayram öncesi memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesi için gerekli sözleşmeyi imzaladı.
​Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bayram öncesi memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesi için gerekli sözleşmeyi imzaladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanların 31 Mart 2019’da son bulan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un öncülüğünde Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan yardımcıları Nurettin Sever, Ahmet Selim Kadıoğlu ve Medeni Sevinç’in Keçiören Belediyesi’nde gerçekleştirdikleri görüşmede imzalandı.

YASAL ALTYAPIYI BEKLEDİLER

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi SDS imzalanması için söz verdiklerini belirten Başkan Altınok, “Başkanlık görevine gelir gelmez SDS konusunu Keçiören Belediye Meclisimize taşıdık. Meclisimizde görüşüldü ve onaylandı. Sözleşmenin imzalanması için yasal altyapının oluşmasını bekledik. Sonuç itibariyle memurlarımızın maaşlarında iyileştirme yapılması hepimizi memnun etmiştir” dedi.

TÜM ÖDEMELER TAMAMLANDI

Mayıs ayı içerisinde, belediye kadrolu işçilerine toplu sözleşmeden ve kamu ikramiyesinden kaynaklanan ödemelerin yapıldığını, şirket işçilerine ise bayram ikramiyelerinin yatırıldığını belirten Altınok şunları ifade etti:

  • “SDS sözleşmemizin imzalanmasıyla memurlarımız daha moralli ve motive olmuş halde Keçiören’imize kaliteli hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. İmzaladığımız bu sözleşme geçim sıkıntısının yaşanmaması anlamında oldukça önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun.”

‘BAYRAM ÖNCESİ YÜZÜMÜZ GÜLDÜ’

Bem-Bir-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Feridun Güneş de, “Başkanımız Sayın Turgut Altınok’un talimatlarıyla memurlarımıza SDS ödemesi yapılması için Bem-Bir-Sen ile görüşmelerimizi hızlandırdık. Sözleşmenin hukukileşmesiyle birlikte sendikamızın yöneticilerini Sayın Başkanımızla buluşturduk ve Başkanımız memurların emek haklarını teslim etmek adına sözleşmeyi gönül rızasıyla imzaladı. Başkanımız Sayın Turgut Altınok, ayrıca belediyemiz bünyesindeki kadrolu ve belediyemiz şirket işçilerine bayram öncesi ikramiye verilmesi talimatını verdi. Tüm ödemelerimizin bayram öncesinde yapılması arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü” ifadelerini kullandı.

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