Gündem Menderesin kurduğu fabrikadan seslenecek
ANKARA

Menderes’in kurduğu fabrikadan seslenecek

Bu hafta sonu Antalya’ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Adnan Menderes tarafından yapılan dokuma fabrikasında “Kadın Buluşmaları” etkinliğine katılacak. Bugün Modern Sanatlar Merkezi olarak hizmet veren bina Menderes tarafından yapılmış ancak idamından 13 gün sonra da üretime geçmişti.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Menderes’in kurduğu fabrikadan seslenecek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İstanbul, Eskişehir ve Gaziantep’in ardından “Kadın Buluşmaları” konulu etkinliğine Antalya’yı ekliyor. Bu hafta sonu Antalya’ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Adnan Menderes tarafından yapılan dokuma fabrikasında “Kadın Buluşmaları” etkinliğine katılacak. Bugün Modern Sanatlar Merkezi olarak hizmet veren bina Menderes tarafından yapılmış ancak idamından 13 gün sonra da üretime geçmişti.

KADINLAR ÜRETİMDE

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Büyük Türkiye idealimizi, hayalimizi kadınların da üretime katılmalarıyla da sağlayacağımıza inanıyoruz. Bugün özellikle kadınların üretime katılması için en önemli fırsat eşitliği aracı eğitimle ilgili pek çok düzenleme yaptık. Eğitim arttıkça, kadınlar üretime daha çok katılıyor” dedi.

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