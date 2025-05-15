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Menteşe Anadolu Lisesi'nden bilimsel başarı

Menteşe Anadolu Lisesi'nden bilimsel başarı

09:1615/05/2025, Perşembe
IHA
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Değerlendirme sonucunda, sempozyumda sunulmaya hak kazanan 43 makalenin 19'u ve 42 posterin 21'i Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.
Değerlendirme sonucunda, sempozyumda sunulmaya hak kazanan 43 makalenin 19'u ve 42 posterin 21'i Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında, 12 proje okulunun katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde ‘Karşılaştırmalı Medeniyet Tarihi Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Menteşe Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen sempozyum, öğrencilerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. İl genelindeki proje okullarından öğrencilerin hazırladığı makale ve posterler Bilim Kurulu tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, sempozyumda sunulmaya hak kazanan 43 makalenin 19'u ve 42 posterin 21'i Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, "Bu başarı, okulumuzun bilimsel çalışmalara verdiği önemi ve öğrencilerimizin araştırma yetkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
#Mehmet Akif Ağır
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