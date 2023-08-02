Menteşe'deki orman yangını kundaklama çıktı: 'Muğla'nın üstünde büyü var’ diyerek yakmış

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.