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Menteşe'deki orman yangını kundaklama çıktı: 'Muğla'nın üstünde büyü var’ diyerek yakmış

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangını sabotaj çıktı. Gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli savunmasında, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını ifade etti. Şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen F.K. adliyeye sevk edildi.

15:28 . 2/08/2023 Çarşamba
IHA
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Güvenlik kamerasından tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

'Muğla'nın üstünde büyü var'

Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.

  • Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.


#Muğla
#Menteşe
#orman yangını
#şüpheli
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