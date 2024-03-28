Menzil Cemaati yerel seçim kararını duyurdu

"Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hâdimü'l Müslimin Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (kuddise sirruhu) hazretleri ömrünü ilim ve irşad hizmetleriyle geçirmiş, hayatı boyunca haktan yana olmuş, müminlerin birlik-beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur.