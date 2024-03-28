Menzil Cemaati yerel seçim kararını duyurdu

Menzil Cemaati Cumhur İttifakı'nı destekleyecek.
Menzil Cemaati
, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Semerkand Vakfı, Beşir Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu'nun (GENÇ-KON) logosunun bulunduğu açıklamada Cumhur İttifakı'na destek ilan edildi.
Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Menzil Cemaati, yayınladığı açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:
"Geçtiğimiz Temmuz ayında ahirete irtihal eden Hâdimü'l Müslimin Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (kuddise sirruhu) hazretleri ömrünü ilim ve irşad hizmetleriyle geçirmiş, hayatı boyunca haktan yana olmuş, müminlerin birlik-beraberliği için gayret göstermiştir. Özellikle son 20 yılda tüm kritik süreçlerde kararlı bir şekilde ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durmuştur.
Onun meşrebini sürdüren, onun yolundan gidenler olarak geçmişteki duruşumuzu koruduğumuzu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Seçimlerin ümmetin menfaati doğrultusunda hayırlara vesile olması Allah Teala'dan niyazımızdır."
#Menzil Cemaati
#Yerel seçim
#Semerkand Vakfı
32 dakika önce