Gündem Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi Bu rakamları biz istemiştik
POLİTİKA

Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi: Bu rakamları biz istemiştik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün 4 bin 250 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira işverene kaynak desteği öneriyorduk. Demek ki muhalefete kulak vermek herkese yararmış." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi: Bu rakamları biz istemiştik
Meral Akşener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretin, 2022 yılı için net 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. İşverene destek amacıyla Damga ve Gelir Vergisi'nin de asgari ücretten kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER ASGARİ ÜCRET ZAMMINI SAHİPLENDİ: BİZ BU RAKAMLARI İSTEMİŞTİK

Gelişmeyi Kilis'teki ziyareti sonrası yaptığı basın toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan zammı sahiplendi.

Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi: Bu rakamları biz istemiştik
OYNAT 00:28
Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi: Bu rakamları biz istemiştik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün 4 bin 250 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Biz 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira işverene kaynak desteği öneriyorduk. Demek ki muhalefete kulak vermek herkese yararmış.' diye konuştu.

Akşener, kendilerinin bu rakamları istediğini belirttiği konuşmasında, "Biz asgari ücretle ilgili 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira işverene kaynak desteği öneriyorduk. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret, 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkese yararmış." diye konuştu.

Akşener, konuşmasında emekli maaşlarına da dikkat çekerek, "Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4.253 TL olduğunu açıklamasından sonra, asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Asgari ücret üzerinden gelir vergisinin alınmaması lazım. Bundan ayrıca vergi alırsanız doğru değil' dedi.

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