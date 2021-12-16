Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretin, 2022 yılı için net 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. İşverene destek amacıyla Damga ve Gelir Vergisi'nin de asgari ücretten kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER ASGARİ ÜCRET ZAMMINI SAHİPLENDİ: BİZ BU RAKAMLARI İSTEMİŞTİK

Gelişmeyi Kilis'teki ziyareti sonrası yaptığı basın toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan zammı sahiplendi.

OYNAT 00:28 Meral Akşener asgari ücrete yapılan zammı sahiplendi: Bu rakamları biz istemiştik İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün 4 bin 250 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Biz 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira işverene kaynak desteği öneriyorduk. Demek ki muhalefete kulak vermek herkese yararmış.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Akşener, kendilerinin bu rakamları istediğini belirttiği konuşmasında, "Biz asgari ücretle ilgili 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira işverene kaynak desteği öneriyorduk. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret, 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkese yararmış." diye konuştu.

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Akşener, konuşmasında emekli maaşlarına da dikkat çekerek, "Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir." dedi.

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