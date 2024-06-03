|
Gündem

Meral Akşener Çiller'in cenaze töreninde ortaya çıktı

Koltuğu devrettikten sonra uzun süredir kameralara gözükmeyen İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesinde görüntülendi. Akşener'in yaşadığı değişim dikkatlerden kaçmadı.

15:43 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener Özer Çiller'in cenazesinde
Meral Akşener Özer Çiller'in cenazesinde

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi.


86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti.


Çiller için bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.



Akşener de cenazedeydi


Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.


Çiller'in cenazesine katılan isimler arasında bir süredir ortalarda görünmeyen Meral Akşener de vardı.


Bilindiği üzere Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştirilen kurultayda koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.


Emeklilik hayatı yaşayacağını belirten Akşener'in, cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia ediliyordu.


Saç rengini değiştirdi


Uzun süredir nerede olduğu merak edilen Akşener dün, Özel Kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi.


Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.


Özer Çiller'in cenazesine katılan Akşener, yıllar önce birlikte siyaset yaptığı Tansu Çiller'e başsağlığı diledi.


Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Akşener'in imajındaki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.


Kızıl renkli saçlarıyla hatırlanan Akşener'in saçlarını sarıya boyattığı görüldü.




#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Özer Çiller
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?