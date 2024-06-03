Meral Akşener Çiller'in cenaze töreninde ortaya çıktı

Eski başbakanlardan Tansu eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi.
86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti.
Çiller için bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Akşener de cenazedeydi
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Çiller'in cenazesine katılan isimler arasında bir süredir ortalarda görünmeyen Meral Akşener de vardı.
Bilindiği üzere Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştirilen kurultayda koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.
Emeklilik hayatı yaşayacağını belirten Akşener'in, cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia ediliyordu.
Saç rengini değiştirdi
Uzun süredir nerede olduğu merak edilen Akşener dün, Özel Kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi.
Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.
Özer Çiller'in cenazesine katılan Akşener, yıllar önce birlikte siyaset yaptığı Tansu Çiller'e başsağlığı diledi.
Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Akşener'in imajındaki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.
Kızıl renkli saçlarıyla hatırlanan Akşener'in saçlarını sarıya boyattığı görüldü.