Meral Akşener Çiller'in cenaze töreninde ortaya çıktı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Caminden son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 86 yaşında vefat eden Özer Uçuran Çiller için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Tüm tanıyanlarına sabırlar diliyorum" dedi. Özer Çiller'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.