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Meral Akşener görevini Müsavat Dervişoğlu’na devretti

İyi Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partinin genel merkezinde düzenlenen törenle genel başkanlığı Meral Akşener'den devraldı.

15:26 - 1/05/2024 Çarşamba
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Meral Akşener - Müsavat Dervişoğlu
Meral Akşener - Müsavat Dervişoğlu

Hem genel hem de yerel seçimlerden hüsranla ayrılan İyi Parti'de Meral Akşener, İyi Parti'yi olağanüstü kurultaya götürdü. Akşener bir daha aday olmayarak siyasete veda ederken İyi Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu.



Akşener genel başkanlığı devretti


Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti’nin kurultayında üçüncü turda en çok oyu alarak yeni genel başkan seçildi.


İyi Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, bir önceki başkan Meral Akşener'den partinin liderliğini resmen devraldı.


Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Meral Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu'na teslim etti.


Devir teslim töreninde, "Sadece bir koltuk devralmıyorum." diye konuşan Dervişoğlu, "Bu ülküyü teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum." dedi.




İYİ Parti kurultayında delegelerden Günay Kodaz'a hakaret

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.




#Müsavat Dervişoğlu
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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