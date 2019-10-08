Meral Akşener: Tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da 'al bayrak partisi'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de planladığı güvenli bölge operasyonuyla ilgili açıklamasının devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirterek, "Bu bir küstahlık abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında 'dostluk ve müttefiklik' kavramları ağır yara almıştır." dedi.

Akşener, partisinin yeni yasama yılının ilk Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu mücadele yurt dışında da sürdürülmeli

Meral Akşener, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona değindi.

Terörün parti farkı gözetmeksizin ortak hedef olması gerektiğini ifade eden Akşener, "Bu mücadele sadece yurt içinde değil, tehdidin şekil ve kaynağına göre, yurt dışında da sürdürülmelidir." diye konuştu.



Gün bu gündür

ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona ilişkin açıklamalarını eleştiren Akşener, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki iktidar, Türkiye'nin meselelerini gereken ciddiyetle, doğru biçimde yönetemiyor. Ancak, dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. Gün, böyle bir gündür. ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de planladığı güvenli bölge operasyonuyla ilgili dün akşam yaptığı açıklama, her şeyden önce devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bu bir küstahlık abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında 'dostluk ve müttefiklik' kavramları ağır yara almıştır."

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AA Meral Akşener, partisinin yeni yasama yılının ilk Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da 'al bayrak partisi'dir. Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi.

Akşener, iç politikada millete en iyi hizmeti vermek için siyaseten rekabet etmeye devam edeceklerini, birbirlerini en sert şekilde de eleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da 'al bayrak partisi'dir. Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi. Türkiye'nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yürütecek güçtedir. Türkiye, ABD ile ilişkilerini de başarıyla yürütecek güce sahiptir. Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Donald Trump'a ve ABD yönetimine bu tehditlerin manasız ve sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Bu anlayıştan yoksun olanlar, sadece bugünün değil, geleceğin de vebalini üstlenmek zorunda kalacaklardır."

Trump'un hadsiz sözleri yüzüne vurulmalıİsmet İnönü'nün, "Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır." sözlerini anımsatan Akşener, "Sayın Trump'a sesleniyorum; bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri, bu gerçeği değiştiremez." dedi. Trump'ın hadsizliğine en net ve en uygun cevabın, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmak olacağını vurgulayan Akşener, "Milletimizin de bizim de beklentimiz budur. Trump'ın 'koşullarını ben belirledim, sadece IŞİD ile savaşabilirsiniz' hadsizliğini, mutlaka YPG, PKK ve PYD'yi oradan atarak tersine çevirmek zorundasınız. Trump'ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız. Biz askerimizin devletimizin yanındayız." şeklinde konuştu.