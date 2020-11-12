Meral Akşener’den Özdağ’ın iddialarına yanıt: Herhangi bir anayasa çalışması yapmadık

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener’in talimatıyla partisinin HDP ile masaya oturup anayasa hazırladığını öne sürmüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ’ın sözlerine yanıt verdi. Bilecik’e gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Akşener şunları söyledi: "Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında buna sadece HDP değil, CHP, SP dahil bir anayasa çalışması yapmadık. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur."