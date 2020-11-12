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POLİTİKA

Meral Akşener’den Özdağ’ın iddialarına yanıt: Herhangi bir anayasa çalışması yapmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” iddiasına cevap verdi. Akşener, “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur” dedi.

Haber Merkezi AA
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener’in talimatıyla partisinin HDP ile masaya oturup anayasa hazırladığını öne sürmüştü.

Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
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Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ’ın sözlerine yanıt verdi. Bilecik’e gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Akşener şunları söyledi: "Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında buna sadece HDP değil, CHP, SP dahil bir anayasa çalışması yapmadık. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur."

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