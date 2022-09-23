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POLİTİKA

Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatrosunun adresi bu kez Ankara oldu. Akşener'in Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kameralar önünde yanına yaklaşan bir kadın, "Açım, ölüyorum, perişanım" diyerek dert yandı. Akşener'e geçinemediğinden yakınan Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti teşkilatlarında boy boy fotoğraflarının olduğu ve parti üyesi olduğu belirlendi. 4 bin lira maaş aldığını ve bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyleyen Sipahi'nin 2 adet dairesinin olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenere Açım perişanım diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
Nurgül Sipahi İYİ Parti üyesi çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

Akşener'in Ankara Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yanına gelen bir kadın, geçinemediğinden dert yandı. İhtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Nurgül Sipahi "Gerçekten açım" diyerek 4 bin lira maaş aldığını ve bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyledi.

"ÖLÜYORUZ, AÇIZ"

Sipahi şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz. Ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"

Akşener ise Sipahi'nin bu sözlerine "Beraber kurtaracağız, az kaldı" yanıtını verdi.

İYİ PARTİ ÜYESİ ÇIKTI

Akşener'e "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu belirlendi.

İKİ TANE DAİRESİ VAR

İYİ Parti teşkilatlarında fotoğrafları ortaya çıkan Sipahi'nin iki tane dairesinin olduğu öğrenildi.

Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
OYNAT 01:23
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatrosunun adresi bu kez Ankara oldu. Akşener'in Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kameralar önünde yanına yaklaşan bir kadın, 'Açım, ölüyorum, perişanım' diyerek dert yandı. Akşener'e geçinemediğinden yakınan Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti teşkilatlarında boy boy fotoğraflarının olduğu ve parti üyesi olduğu belirlendi. 4 bin lira maaş aldığını ve bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyleyen Sipahi'nin 2 adet dairesinin olduğu öğrenildi.


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