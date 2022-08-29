Gündem İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta Akşenerin Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı
POLİTİKA

İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı

Partisinin grup toplantısında her hafta bir tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyununun adresi bu kez Silivri oldu. Geçtiğimiz günlerde Silivri'ye ziyarette bulunan Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu, kameralar önünde geçinemediğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi. Ancak Akşener'e dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı, ve Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşenerin Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı
Meral Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu ile pek çok fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri'ye ziyarette bulunan Meral Akşener, sokakta ilerlediği sırada bir gençle konuştu. Akşener'e kameralar önünde dert yanan genç, geçinemediğini ifade ederek evden dışarı çıkamadığını söyledi.

"EVDEN ÇIKAMIYORUM, AĞLIYORUM"

İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç şu ifadeleri kullandı:

"Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor?

Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar. "

SOSYAL MEDYA HESABI İYİ PARTİ'NİN HESABINI ARATMADI

Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Ensar Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı görüldü.

Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu belirlendi.

İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı
OYNAT 00:51
İYİ Parti tiyatrosunda bu hafta: Akşener'in Silivri ziyaretinde geçinemediğinden dert yanan genç Kartal teşkilatından çıktı
Partisinin grup toplantısında her hafta bir tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyununun adresi bu kez Silivri oldu. Geçtiğimiz günlerde Silivri'ye ziyarette bulunan Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu, kameralar önünde geçinemediğini ve evden dışarı çıkamadığını söyledi. Ancak Akşener'e dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İYİ Parti'nin resmi hesabını aratmadığı, ve Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu görüldü.


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