Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen: Bana 'yalancısın' diye bağırıp çağırdılar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. Ancak gittiği bütün ilçelerde vatandaşın tepkisi ve protestosuyla karşılaştı.

İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti sırasında Havva Sevgen isimli bir vatandaş da Akşener'e soru sormak istedi ancak hiç beklemediği bir tepki aldı ve partililer tarafından susturuldu.

Olay anını anlatan Havva Sevgen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soru sormak istediği sırada Akşener’in tepkisi karşısında çok şaşırdığını dile getirdi.

GÜNDEM Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi

"Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz"

Sevgen, “Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki ‘Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.’ Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde

diye sordum. Bana

dediler.

"Ben normal bir vatandaşım"

Korumaları da bana ‘Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?’ diye sorunca kendisi hemen ‘Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli’ dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim. O sıra bağırıp çağırdılar, beni aldılar, izin vermediler konuşmama.

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OYNAT 06:35 Rize İkizdereli vatandaş Akşener'in ziyaretini anlattı: Ordu plakalı arabalarla geldiler 'Netanyahu' benzetmesini soracaktım küfür ettiler sonra ortalık karıştı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işgalci İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesinin ardından başlayan tepkiler Rize İkizdere ziyaretine yansıdı. Akşener'i protesto eden İkizdere halkı ile İYİ Partililer arasında arbede yaşandı. Olaylara şahit olan İkizdereli Volkan Keskin o anları yenisafak.com'a anlattı: Akşener'in geleceğini duyunca ilçe girişine cumhurbaşkanımızın resmini astık. Her şey sakindi. Ben bir soru sormak istedim. Netanyahu'ya nasıl benzettiğini soracaktım. Yanındaki kadın 'Git onu karına annene sor' deyince ortalık karıştı. Bir esnaf arkadaşımızı yumrukladılar. 52 plakalı, Ordu'dan arabalar getirmişlerdi. Amaç provokasyondu bu çok belliydi.

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"Yalancısın diye bağırıp çağırdılar"

Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu’ya benzetince ben çok sinirlenmiştim. O anda da tesadüf oldu, soracağım onlara. Fırsat vermediler. Yalancısın diye bağırıp çağırdılar sadece, cevapta vermedi. ‘Bana cevap vermek zorundasınız’ dedim, ‘Cevap vermiyorum’ dedi. Öyle de çekti gitti zaten. Sonrasında korumalar çekti attı, uzaklaştırdı beni. Sonra polis geldi kimliğimi istedi, ben de verdim.

OYNAT 02:23 İkizdere'de protesto edilen Akşener Çayeli'nde de yuhalandı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize ziyaretinde önce İkizdere'de sonra da Çayeli'nde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Akşener'in olduğu binanın çevresinde toplanan kalabalık hem yuhaladı hem de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesi nedeniyle büyük tepki toplamıştı.



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"Propaganda yapacak bir insan değilim"

Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile işbirliği yalan, CHP ile iş birliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle iş birliği” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, burada bir hanımefendinin Millet İttifakı'nın ortağı HDP ile neden işbirliği yapıyorsunuz sorusuna sert çıktı. Akşener, Bu nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be ayıp ayıp. Hadi orada hadi diye karşılık verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi yapması nedeniyle vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bu sırada tepkili vatandaş ve esnaf ile İYİ Partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal etti ve İkizdere’den ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca Meral Akşener'in ilçeye geleceğini öğrenen vatandaşların tepkilerini dile getirmek için yol kenarındaki tabelaya yazdığı İsrail uşağı Meral yazısı da dikkat çekti. İyi Parti'li heyetin konvoyunun güzergahına Burası Rize, laf ettirmeyiz reise pankartı da asıldı. Meral Akşener'e Rize ziyaretinde 'Netanyahu' tepkisi: Vatandaşlarla partililer arasında yumruklu kavga çıktı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener burada bir kadınının kendisine HDP ile ittifak yaptıkları için tepki göstermesine "Hadi oradan" diyerek karşılık verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle vatandaşların tepkisiyle de karşılaştı. Esnaf ve vatandaşlar ile partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. Ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrılmak zorunda kaldı. BiP'te paylaş

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