Gündem Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafakı hedef aldı
YEREL GÜNDEM

Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı: Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı

İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane pozundan sonra kendisine yönelen okları savuşturmaya çalışırken Yeni Şafak’ı hedef aldı. Akşener, “Ey Yeni Şafak’ın sahipleri, gece yarısı eviniz aranmaya çalışıldığında avukatınız kimseyi bulamamıştı, bula bula beni bulmuştu, ben de oradaydım” iddiasında bulundu. 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Yeni Şafak’a gözdağı vermek için Albayrak Ailesi'ne baskınlar düzenlendi. Ancak baskınlar nedeniyle Akşener’den hiçbir zaman destek istenmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı: Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafakı hedef aldı
​İYİ Parti lideri Akşener, Saraçhane pozundan sonra kendisine yönelen okları savuşturmaya çalışırken Yeni Şafak’ı hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’na sımsıkı sarılıp, Kılıçdaroğlu’nun arkasından çevirdiği işler nedeniyle kendisine yönelen okları savuşturmak için tarihi çarpıtmalara başvurdu. Akşener, gazetemizin yönetimine seslenerek, “Ey Yeni Şafak’ın sahipleri, gece yarısı eviniz aramaya çalışıldığında avukatınız kimseyi bulamamıştı. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım” dedi. Ancak Akşener’in iddia ettiği gibi yakın geçmişte böyle bir olay yaşanmadı. Albayrak Grubu, Yeni Şafak’ı satın almasından sonra dönemin vesayetçileri tarafından çokça baskıya maruz kaldı. Albayrak Ailesi’ne 1999 yılının Nisan, 2000 yılının Mart, 2001 yılının Eylül ve 2002 yılının Ocak aylarında vesayetçiler tarafından baskınlar yapıldı. Aileye iftiralar atılıp, bazı aile üyeleri de gözaltına alınarak haksız bir şekilde tutuklandı. Bu haksızlıklar karşısında hiçbir zaman Akşener’den destek istenilmediği gibi, Akşener de bu olaylar sırasında Albayrak Ailesi’nin yanında görüntü vermedi.

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