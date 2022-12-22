Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı: Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’na sımsıkı sarılıp, Kılıçdaroğlu’nun arkasından çevirdiği işler nedeniyle kendisine yönelen okları savuşturmak için tarihi çarpıtmalara başvurdu. Akşener, gazetemizin yönetimine seslenerek, “Ey Yeni Şafak’ın sahipleri, gece yarısı eviniz aramaya çalışıldığında avukatınız kimseyi bulamamıştı. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım” dedi. Ancak Akşener’in iddia ettiği gibi yakın geçmişte böyle bir olay yaşanmadı. Albayrak Grubu, Yeni Şafak’ı satın almasından sonra dönemin vesayetçileri tarafından çokça baskıya maruz kaldı. Albayrak Ailesi’ne 1999 yılının Nisan, 2000 yılının Mart, 2001 yılının Eylül ve 2002 yılının Ocak aylarında vesayetçiler tarafından baskınlar yapıldı. Aileye iftiralar atılıp, bazı aile üyeleri de gözaltına alınarak haksız bir şekilde tutuklandı. Bu haksızlıklar karşısında hiçbir zaman Akşener’den destek istenilmediği gibi, Akşener de bu olaylar sırasında Albayrak Ailesi’nin yanında görüntü vermedi.

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GÜNDEM Saraçhane'de baş başa ne konuştular: İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika