'Meral Hanım'a misafir olurum' diyen Demirtaş 6 yıl sonra Yasin Börü'yü hatırladı: Acısını bilirim

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den, İYİ Parti'ye yönelik verilen mesajlara bir yenisi daha eklendi.

GÜNDEM İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı

'Meral Hanım'a misafir olurdum'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylerken “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim” ifadesini kullanmıştı. Demirtaş yeni bir mesaj daha verdi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

Ağıralioğlu'na cevap verdi

Selahattin Demirtaş Medyascope üzerinden,İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun ''Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mağusa Limanı'nı çalabilir mi? O zaman memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir" sözlerine cevap verdi.

GÜNDEM CHP'li Sarı'dan HDP ile açıktan ittifak açıklaması: Cesaret edelim

'Ortak nokta' mesajı

Demirtaş şu ifadeleri kullandı: Acılarda ortaklaşamayanlar ne sevinçlerde ortaklaşabilir ne de yarınlarda. Her şeye rağmen oturup konuşmak, birbirini tanımaya, anlamaya çalışmak erdemli bir duruştur. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözümüne katkı sunmak, her siyasetçinin asli ve ahlaki görevidir.

'Yasin'in Eren'in acısını bilirim'

Demirtaş şöyle devam etti: "Ben Eren Bülbül’ün de Yasin Börü’nün de acısını bilirim. Askerin, polisin, sivilin, Kürt gençlerinin ve her canın kutsallığını ve ailelerinin tarifi imkansız acısını da bilirim. Bilmesem insanlığımdan eksilmiş olurum. Hepsi bu toprakların ortak acısı''