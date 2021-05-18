​Meram Belediye Başkanı Kavuş hemşerilerini unutmadı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle Koronavirüs salgını sürecinde büyük bir özveri ile çalışan hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nda yalnız bırakmadı. Başkan Kavuş, Meram Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette hastanede görevli hemşirelere çiçek takdim ederek Hemşireler Haftası’nı kutladı.

BAŞKAN KAVUŞ, BAŞHEKİM GÖNEN’NDEN SALGIN SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

İlk olarak Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Önder Gönen ’i ziyaret eden Başkan Kavuş, hastane ve salgındaki son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında hastane binası önünde çiçek verdiği sağlık çalışanları ile sohbet eden Başkan Kavuş, hemşireliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunun ifade etti.

“HEMŞİRELERİMİZE FEDAKAR ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Toplum sağlığının korunması adına hemşirelerin özellikle salgın sürecinde uzun ve yorucu bir mesai harcadığına şahit olduklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Hemşirelerimiz diğer sağlık çalışanlarımız ile birlikte ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta, insanı hayatta tutma çabalarını sürdürmektedirler. Bugünlerde kıymetlerini bir kez daha anladığımız hemşirelerimize fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını da rahmetle anıyorum” dedi.

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Başkan Kavuş, salgın şartlarını da değerlendirerek Meram Tıp Fakültesi’nde görev yapan hemşireleri de Cuma günü ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

HEMŞİRELERDEN KENDİLERİNİ UNUTMAYAN BAŞKAN KAVUŞ’A TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hastane Başhekimi Mustafa Önder Gönen’de özellikle salgın sürecinde yürütülen sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi noktasında belediyelerin kendilerine her zaman destek olduğunu ifade ederek, Başkan Mustafa Kavuş nezdinde belediye başkanlarına teşekkür etti. Hastanede görevli hemşireler ise hediyeleri ve ziyaretlerinden dolayı kendilerini unutmayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.