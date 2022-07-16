Meram’da 41 park yenilendi

Meram Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklarda bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Konya Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız şekilde devam ederken merkeze uzak mahallelerdeki park alanlarında revizyon çalışması gerçekleştirildi. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 28 mahalledeki 41 parkta, parke bordür işlemi gerçekleştirirken, zeminler ise kauçukla kaplandı.

UZAK İLÇELERDE MERKEZ HİZMETİ

Yaklaşık 360 bin nüfusa sahip ilçedeki tüm bireylere dokunmayı hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe merkezindeki tüm hizmetlerin merkeze uzak mahallelerde de aynen gerçekleşmesine özen gösterdiklerini söyledi. Merkeze uzak 28 mahalledeki 41 parkta ekiplerin aralıksız çalışarak yenileme işlemi gerçekleştirdiği ifade eden Başkan Kavuş, “Bu kapsamda parklarımızın eksiğine göre çalışmalar planlanarak hayata geçirildi. Böylelikle merkeze uzak mahallelerimiz de güzel ve kapsamlı park alanlarına kavuşmuş oldu” diye konuştu.

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