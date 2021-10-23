​Meram’da ecdat yadigarı Amin Alayı

Osmanlı Devleti döneminde geleneksel olarak düzenlenen ‘Amin Alayı’ töreni bu sefer Meram’da Evliya Çelebi Camii’nde yaşatıldı. Birol Polat Kur’an Kursu’nda öğrenim gören minikler için hazırlanan programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Aşkan Mahalle Muhtarı Hamdi Demir, Kur’an eğiticileri ve aileler katıldı.
MEHTERAN’A BÜYÜK İLGİ
- Ecdat geleneğinin yaşatıldığı Bed-i Besmele ‘Amin Alayı’ programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlarken törende Mehteran Takımı’nın gösterisi de ailelerden büyük ilgi gördü. Osmanlı’da okula başlayacak çocuklar için düzenlenen program günümüzde tekrar yaşatılırken, yaşları 4 ila 6 arasında değişen minikler renkli görüntüler oluşturdu.
AİLELERE TEŞEKKÜR
Çocukları, kendileri için düzenlenen Bed-i Besmele töreninde yalnız bırakmayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Henüz 4-6 yaş aralığındaki çocuklarını, İslam’ı öğrenmeleri için gayret gösteren ailelerimizi tebrik ediyorum. Kur’an Kursumuzu yaparak çocuklarımızın dini eğitimlerine vesile olan Birol Polat ağabeyimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Kavuş, çocuklara günün anısına hediyeler dağıttı.
Bayram hazırlığı gibi
- Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ise, Bed-i Besmele programıyla ecdat geleneğini yaşatıldığına dikkat çekerek, “Bu gelenek çok önemli ve özel çünkü çocuklarımızın geleceğini aldıkları eğitim belirler. Çocuklarımız eğitim hayatına besmele ile başlıyor. Osmanlı’da eğitim hayatına başlayan çocuklar için Bed-i Besmele diğer adıyla Amin Alayı programı düzenlenir. Bunun sebebi çocukların kendisini değerli hissetmesidir. Adeta bayram hazırlığı gibi her evde hazırlıklar yapılır. Sabah erkenden kalkılır ve çocuklar o programa hazırlanırdı. Çocuklar amin sesleriyle okullarına başlarlardı” bilgisini paylaştı.