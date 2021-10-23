​Meram’da ecdat yadigarı Amin Alayı

Birol Polat Kur’an Kursu’nda öğrenim gören minikler için hazırlanan programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Aşkan Mahalle Muhtarı Hamdi Demir, Kur’an eğiticileri ve aileler katıldı.

Osmanlı Devleti döneminde geleneksel olarak düzenlenen ‘Amin Alayı’ töreni bu sefer Meram’da Evliya Çelebi Camii’nde yaşatıldı. Birol Polat Kur’an Kursu’nda öğrenim gören minikler için hazırlanan programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Aşkan Mahalle Muhtarı Hamdi Demir, Kur’an eğiticileri ve aileler katıldı.

MEHTERAN’A BÜYÜK İLGİ

Ecdat geleneğinin yaşatıldığı Bed-i Besmele ‘Amin Alayı’ programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlarken törende Mehteran Takımı’nın gösterisi de ailelerden büyük ilgi gördü. Osmanlı’da okula başlayacak çocuklar için düzenlenen program günümüzde tekrar yaşatılırken, yaşları 4 ila 6 arasında değişen minikler renkli görüntüler oluşturdu.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Çocukları, kendileri için düzenlenen Bed-i Besmele töreninde yalnız bırakmayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Henüz 4-6 yaş aralığındaki çocuklarını, İslam’ı öğrenmeleri için gayret gösteren ailelerimizi tebrik ediyorum. Kur’an Kursumuzu yaparak çocuklarımızın dini eğitimlerine vesile olan Birol Polat ağabeyimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Kavuş, çocuklara günün anısına hediyeler dağıttı.

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Bayram hazırlığı gibi