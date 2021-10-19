Meram’dan önemli doğalgaz hamlesi!

Bu yıl içinde çıkan torba yasada getirilen düzenleme ile yapı kayıt belgesi almış, imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açıldığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerinin bu imkandan yararlanabilmesi adına doğalgaz firmasına gerekli taahhütleri verdiklerinin ve çalışmaların bu yıl başlayıp 2022 yılı sonunda tamamlanacağının müjdesini verdi. Belediye Meclisi’nden alınan karar ile ilgili firmaya verilen bu taahhüdün sadece ellerini değil tüm gövdelerini taşın altına koyma anlamı taşıdığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yasaya göre doğalgaz firmasının yapacağı yatırımın 10 yıl boyunca orada kalması, kalmaması durumunda ise maliyetinin belediye tarafından karşılanması gerekiyor. Biz hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği doğalgaz imkanından yararlanabilmesi adına kollarımızı sıvadık. ENERYA ile yapılan görüşmeler sonucu önümüzdeki yıl itibariyle öncelikli olarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan Ekmekkoçu ve Aymanas Mahalleleri’nde doğalgaz kullanamayan bölgelerin doğalgaz kullanabilmelerinin önünü açtık. Anlaşmamızın bir göstergesi olarak bu yıl sadece Aydoğdu Mahallesi’nin bir kısmında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Geri kalan mahallelerde doğalgaz kullanamayanların 2022 yılı sonuna kadar doğalgaz ile buluşabilmesi için biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Üstyapıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Sahada yapılan çalışmalarda da destek olacağız.”

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