Meram'ın konut hamlesi büyüyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin başlattığı ‘büyük konut hamlesi’nin son halkası ‘Fahrünnisa Evleri’nin tanıtımı için kameralar karşısına geçti. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Konya’da yayın yapan yerel gazeteler ve televizyonlar ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

Meram’da başlattıkları konut hamlesinin Aymanas Evleri ile başlayıp Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri ile devam ettiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, son olarak da 1.042 dairelik ‘Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ ile Meramlı hemşerilerinin karşısına çıkmış olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Kavuş, Fahrünnisa Evleri ile birlikte son üç yılda toplamda 4 bin 573 konut üretimine başladıklarını ve bunun 537’sini bugüne kadar teslim ettiklerini hatırlattı.

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Her konutta ortalama 4 ya da 5 kişinin yaşadığı düşünüldüğünde 350 bin nüfuslu Meram’da ulaşılan bu rakamın ilçenin değişimi, dönüşümü ve gelişimi açısından ne denli önemli olduğunun ortaya çıkacağını belirten Başkan Kavuş, bu denli büyük projelerin ayrıca hizmet ve mal alımlarıyla da ekonomik açıdan sektöre de önemli ölçüde katkı sunduğunu kaydetti.

Dönüşümün özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi tarafında olduklarını ancak şartların buna izin vermemesinden dolayı bu girişimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, Turgutreis Evleri’ne gelen 30 binin üzerindeki başvuruyu hatırlatarak bu kooperatifte de rekor sayıda beklediklerini ifade etti.

Engellilerin elektrikli araçların menziline göre hareket edebilmelire sebebiyle gidebileceği mesafenin sınırlı olduğu, şarj istasyonlarının bu mesafalari kat kat arttıracağı belirtiliyor.

Engellilerin sınırları şarj istasyonları ile genişledi

Meram Belediyesi tarafından engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirmek amacıyla ilçe geneline akü şarj istasyonları yerleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Akülü araç kullanan engelli hemşe-rilerimizin önemli bir ihtiyacını büyük oranda karşılayarak onları yolda bırakmamış olacağız” dedi.

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Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ile birlikte Meram’da yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Emin Gövdataşan’ı evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Cam kemik rahatsızlığı bulunan Muhammet Emin’in mutluluğu gözlerinden okunurken sevincini Başkan Kavuş ve Başkan Mıhçı ile paylaştı.

Öte yandan Meram Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlara yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yürüme engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilecekleri istasyonlar Meram Belediye Hizmet Binası önü, Meram Devlet Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kapu Camii - Bedesten, Anıt Meydanı, Kayalıpark ve Kızılay Hastanesi gibi ilçenin farklı noktalarına yerleştirilirken, yaşamları daha kolay hale getirilmeye çalışılıyor.

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‘ENGELLER ONLARI EKSİK GÖREN KALPLERDEDİR’

Belediye olarak engelli vatandaşların sorunlarına eğilmeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu anlayış çerçevesinde onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Bu düşüncenin aynı zamanda sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğu belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Engeller, uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerde ve düşüncelerdedir. Bu anlayış artık tüm insanlığın kabul ettiği bir gerçektir. Bizler de engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım ve hizmetleri hayata geçirirken kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak anlayışı iyiden iyiye yerleştirmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

‘ENGELLİLERİMİZİ YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ’

Meram Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirmek üzere çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu çerçevede engelli vatandaşlarımızın hayatlarına kesintisiz devam etmeleri amacıyla ilçemizin 7 ayrı noktasına ‘Engelli Şarj Ünitesi’ yerleştirdik. Böylelikle engelli akülü araç kullanan hemşerilerimizin önemli bir ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacağız. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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AHMET MIHÇI’DAN BAŞKAN KAVUŞ’A TEŞEKKÜR

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise engellilerin her zaman yanında oldukları için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek, “Engelli araçlar için oluşturulan akü şarj istasyonları yürüme engelli kardeşlerimiz için çok değerli. Başkanımız talep ettiğimiz hiçbir hizmete hayır demedi her zaman yanımızda oldu. Biz engellilerin yaşamlarını daha kolay hale getirecek bu çalışmaları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Lystra antik kenti için yol haritası

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinin katıldığı Lystra Antik Kenti değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hatunsaray Mahallesi’ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Lystra Antik Kenti’ndeki kazıların konu alındığı ziyarette yol haritası belirlendi.

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Antik kente dair bilgiler veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mete Mimiroğlu, “Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak, kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak” dedi. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ise, kurumların iş birliği yaparak bu tür çalışmalara imza atmasının değerli olduğuna dikkat çekti.

İZİNLERİN ARDINDAN KAZILAR BAŞLAYACAK

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin kültür ve turizmine kazandırılacak alanın çok kıymetli olduğunu belirtirken, “Lystra’da, kazı çalışmaları için Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Müze Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Ekibimizin ve hocalarımızın çalışmalarıyla süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Kazı ile ilgili izin işlemlerinin bitmesinin ardından kısa süre içerisinde bölgedeki hareketlilik başlamış olacak” diye konuştu.

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Sokak hayvanları için yem takviyesi

Konya’da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının ardından Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da unutulmadı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm yıl boyunca sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı gerçekleştirirken kış şartlarında çalışmalar daha sık hale getirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şehrimiz berekete kavuştu. Ekiplerimizle birlikte kar yağışlarının başlamasının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımıza başladık. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra bizlerin yardımına ihtiyaç duyan hayvanlarımızı da unutmadık. Yıl boyunca düzenli olarak yürütülen mama çalışmalarımızı kar yağışları ile birlikte artırdık” dedi.

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