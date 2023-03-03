Merdan Yanardağ'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Sıra sende

Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve "benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara "ihanet" etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır."