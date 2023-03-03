Merdan Yanardağ'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Sıra sende

Merdan Yanardağ
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasının ardından zehir zemberek paylaşımlarda bulundu.
Yanardağ, Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'adaylık' çağrısında bulunması ile ilgili Yavaş'a 'sıra sende' diyerek seslendi.
"İhanet etmemeli"
"İhanet etmemeli"
Merdan Yanardağ'ın paylaşımı şu şekilde;
"İyi Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye' nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor.
Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve "benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu" dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara "ihanet" etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır."
#Merdan Yanardağ
#altılı masa
#Mansur Yavaş
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