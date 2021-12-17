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ÇORUM

Merhametli kaporta ustasından alkışlanacak davranış

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir aracın kazara çarptığı yavru köpeği ölüme terk etmeyen kaporta ustası, 170 kilometre yol katederek köpeği tedavi ettirdi. Kaporta ustası Salih Açık'ın bu davranışı yürekleri ısıttı.

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Haber Merkezi İHA
Merhametli kaporta ustasından alkışlanacak davranış
Kaporta ustasından örnek davranış

Çorum’un Osmancık ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde kaporta ve boya ustası olarak çalışan Salih Açık’ın, ’Ateş’ isimli yavru köpeğine işyerinin önünde bir araç kazara çarptı. Ağır yaralanan köpeğini kucaklayan Salih Açık, Çorum’daki belediye hayvan barınağına götürmek istedi. Barınaktaki veterinerin bir yakının cenazesinde olduğunu öğrenen Salih Açık, Samsun Atakum’da bulunan bir veteriner kliniği ile iletişime geçti.

Açık, aracı ile yaklaşık 170 kilometre mesafe kat ederek Samsun’un Atakum ilçesine gitti. Veteriner kliniğinde tedavisine başlanılan yaralı köpeğin, kalça ve bacaklarında kırık olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan yavru köpeğin bacağının birisine ameliyatla platin takıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaporta ustasından örnek davranış
Kaporta ustasından örnek davranış

"Yavru köpeği ölüme terk edemezdim"

Tedaviden sonra köpeğin durumunun iyiye gittiğini ve tedavi masrafları için gerekli olan 5 bin liranın büyük bir kısmını kendisinin, kalan bir kısmını da esnaf arkadaşı ve bir öğretmen olan arkadaşının karşıladığını anlatan Salih Açık, “İşyerimizde, Ateş ismini verdiğimiz küçük yavru bir köpeği besliyorduk. Geçtiğimiz günlerde dükkanın önünde istenmeyen bir kaza meydana geldi. Osmancık’ta röntgen çektirme imkanımız olmadığı için yavru köpeği Samsun’a götürerek tedavisini yaptırdık. Kalça kemiğindeki kırık tedaviye cevap vermediği için platin taktırarak tedavisi tamamlandı.

Ateş 5 gün veteriner kliniğinde kaldı. Sonra Ateş’i alıp evime getirdim. Veterinerin bize anlattıklarını uygulayarak evde tedavisini sürdürüyoruz. Tedavisi bitmek üzere, inşallah yakında tamamen sağlığına kavuşacak. Yavru köpeği ölüme terk edemezdim, tedavisini yaptırarak vicdan azabından kurtuldum, gönlüm rahatladı. Bundan sonra Ateş’i ölene kadar yanımdan ayırmayacağım. Ameliyat ve tedavisi için destekte bulunan arkadaşlarım Kemal Erdem ve Yüksel Atalay’a teşekkür ederim" dedi.

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