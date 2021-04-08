Meriç nehrinde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti."
- MSB, sağlık ekiplerinin adacıkta göçmenlere müdahale ederken çekilen fotoğrafları da paylaştı.
5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti. pic.twitter.com/VfbiUuNRAB
5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti. pic.twitter.com/VfbiUuNRAB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021