Gündem Meriç nehrinde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı
EDİRNE

Meriç nehrinde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı

MSB, 5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubunun kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini, olayda 1 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Meriç nehrinde mahsur kalan 30 göçmen kurtarıldı
Göçmen grubuna ilk müdahaleyi sağlık ekiplerimiz yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti."

  • MSB, sağlık ekiplerinin adacıkta göçmenlere müdahale ederken çekilen fotoğrafları da paylaştı.

MSB: Yunanistan tarafından Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan 26 kişilik düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
MSB: Yunanistan tarafından Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan 26 kişilik düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildiler: Lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
DÜNYA
Yunanistan tarafından motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildiler: Lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor
DÜNYA
Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor

Abone Ol Google News
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak
Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesi paylaştı: İlk iftar Hakkari son iftar Edirnede

​ABD'de 7 ay yanık tedavisi gören hasta çıkan faturaya inanamadı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.