Meriç’ten kaçmış

FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanık 'Mert', firari eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl çıktığına dair önemli bir bilgi paylaştı. Gizli tanık 'Mert', firari FETÖ üyelerinin yurt dışına Edirne'de bulunan Meriç nehrinden yürüyerek veya Gürcistan'a dağ yollarını kullanarak geçtiklerini belirtirken, Dumanlı'nın da nehir debisinin düştüğü bir dönemde Meriç'ten kaçtığını söyledi. "Nehrin suyunun eksildiği bir dönemde buradan yürüyerek yurt dışına firar etti. Kaçacaklara genelde bu işi para karşılığı yapan şahıslar yardım ediyor. Ülke olarak da Almanya, Kanada, Yeni Zelanda ya da vize istemeyen ülkeler tavsiye ediliyor" diyen gizli tanık, FETÖ firarilerinin gittiği ülkelerde kendilerine iş imkanı sağlandığını dile getirdi. Gizli tanık 'Mert', "Yurtdışına çıkan şahıslar, haklarında arama kararı bulunmayan ya da örgütle alakası olmayan akrabalarının yardımıyla kaçıyor. Para ve dijital materyaller bu akrabalar vasıtasıyla taşınıyor" dedi.

SİTEDEN EV TUTMAZLAR

Aranan örgüt mensuplarının yurt içinde saklandığı evlerle ilgili de güncel bilgiler paylaşan 'Mert', "Aranan şahıslar gece saat 5.00'dan sonra evi terk ediyorlar. Saat 8.00'dan sonra yeniden eve dönüyorlar. Akabinde evi taşıyarak değiştiriyorlar. Yeni adresleri kendi üzerlerine almıyorlar. Her ilde aynı uygulama yapılıyor. Kesinlikle sitelerden ev tutmuyorlar. Yapılacak aramalardan kesinlikle haberdar oluyorlar. Marmara Üniversitesi ile ilgili üç operasyon yapıldı, üçünden de haberdar oldular. Aramalarda polisler yardımcı oluyor. Harddisk, flash bellek ve sim kartları genelde buzdolabı altına atıyorlar. Çünkü burası genellikle aranmıyor" diye konuştu.