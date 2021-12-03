Gündem Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlunun kız kardeşi vefat etti
İSTANBUL

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat etti. Görcü, yarın Kartal'da kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye'de defnedilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlunun kız kardeşi Serap Görcü vefat etti
Şahap Kavcıoğlu

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, 51 yaşında vefat etti.

  • Görcü'nün cenazesi, 4 Aralık 2021 cumartesi günü (Yarın) İstanbul Kartal Cevizli Orhantepe Zeytinlik Ulu Camii'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak. Görcü, namazın ardından Ümraniye'de yer alan Kocatepe Mezarlığına defnedilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: SABIRLAR DİLİYORUM

Görcü'nün vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, da, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." paylaşımıyla Görcü'nün yakınlarına başsağlığı diledi.

Merkez’e finansçı başkan
EKONOMİ
Merkez’e finansçı başkan
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.