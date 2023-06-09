Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu BDDK’nın başkanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yeni görevi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı oldu.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?





Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.





Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.





1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.





Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.





Ocak 2019’dan Merkez Bankası Başkanı olduğu Mart 2021 tarihine kadar Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu’nun ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi var.





Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kavcıoğlu, 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bayburt milletvekili seçilmişti.





Kavcıoğlu, 9 Haziran tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak, BDDK Başkanlığı'na atandı.







