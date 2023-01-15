Mersin şehidini uğurladı

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt (35), memleketi Mersin’de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Kurt’un cenazesi Gaziantep’teki törenin ardından kara yoluyla Mersin’e getirildi. Kurt’un (35) naaşı, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından, ikindi namazı öncesi cenaze töreni için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami’ne götürüldü. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Törende, anne Hatice Kurt ile baba Zekeriye Kurt ve eşi Ebru Kurt, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Şehidin 7 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Kurt da babasının bayrağa sarılı tabutunu hüzünle izledi. Şehit yakınlarını, Vali Ali Hamza Pehlivan ile Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan teselli etmeye çalıştı. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurt’un naaşı, Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain terör saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un ailesine başsağlığı diledi.

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11 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak.”

GÜNDEM MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu