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MERSİN

Mersin'de FETÖ operasyonu: Dokuz kişi gözaltına alındı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yönelik operasyon düzenlendi. Dokuz kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Mersinde FETÖ operasyonu: Dokuz kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, biri "ByLock" kullanıcısı 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katılıyor.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Konya Ovası'ndaki çökmeler için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
FOTOĞRAF 10
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Konya Havzası’nda yer altı sularının çekilerek toprağın göçmesiyle meydana gelen ve çoğunluğu Karapınar ilçesinde bulunan obrukların sayısı, 2 bin 600’ü aştı.
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Bölgede gün geçtikçe artan obruklar için harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında ‘Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi projesi kapsamında, tarım ekonomisi ve tarım ürün deseninin obruklara etkisinin araştırılması için ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar arasında protokol imzalandı.
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Proje kapsamında, bölgede meydana gelen obruk oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek, uygun litolojik özelliklere sahip olan jeolojik birimlerin sınırları güncellenecek.
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Obruk oluşumunda önemli rol oynayan yapısal jeolojik unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi doğal etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı gibi antropolojik etkenlerin obruk oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak. Bu çalışmanın sonucunda topoğrafyada obruk oluşum izleri veren değişimler belirlenerek, obruk oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik, jeofizik analiz ve ölçümler yapılarak doğruluğu kontrol edilecek.
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Riskli olarak belirlenen bölgelerde insansız hava aracı ile periyodik uçuşlar gerçekleştirilerek topoğrafik çöküntülerin tespit edilip edilemediği, erken gözlem ve uyarı çalışmalarına uygunluğu saptanacak. Tüm bu veriler ışığında matematiksel model çıkarılarak Konya için Obruk Duyarlılık Haritası üretilecek ve akabinde de Obruk Eylem Planı hazırlanacak. Tüm saha verilerinin bu yıl sonu tamamlanmasıyla Konya Obruk Duyarlılık Haritasının üretimi 2023 yılında bitirilecek.
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Protokolle obruk oluşumunun, ürün deseninin yoğunluğuyla ilişkisi irdelenecek. Yoğun olan ürünün su ihtiyacı, verilere göre ne kadar su kullanıldığı ortaya konulacak
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Sulanan tarım arazisinin ve büyüyen tarım ürününün örtü yükte yaptığı ağırlığı belirlenecek.
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Sulamayla tarımda kullanılan gübre ve ilaçların topraktan süzülerek altta boşluk oluşturması ve oluşmuş boşluğu büyütmesi ihtimalleri üzerinden çalışmalar yürütülerek, tarımın kapsamlı şekilde obruklara etkisinin ortaya konulması hedefleniyor.
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Konya Ovası'ndaki çökmeler için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
Konya'da toprağın çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısının 2 bin 600'ü geçtiği Karapınar ilçesinde AFAD ile Ankara Üniversitesi, Obruk Eylem Planı hazırlayacak.

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