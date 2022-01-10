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MERSİN

Mersin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında eski nişanlısını öldürdü

Mersin'de Barış Can Uçuk (24), eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25), sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde kadın cinayeti: Sokak ortasında eski nişanlısını öldürdü
Barış Can Uçuk eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti.

Raziye Oskay.
DHA
Raziye Oskay.

Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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