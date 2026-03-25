Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Olay, saat 14.30 civarında Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Mehmet Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, yere yığıldı. Kavga sesini duyup, adrese gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun, göğüs, bacak ve omuz bölgesinden yaralanan Havva Ç., ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.