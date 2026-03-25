Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

23:4525/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Mersin'in Tarsus ilçesinde Havva Ç. (27), tartıştığı eşi Mehmet Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 civarında Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Mehmet Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, yere yığıldı. Kavga sesini duyup, adrese gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun, göğüs, bacak ve omuz bölgesinden yaralanan Havva Ç., ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YENİ BARIŞMIŞLAR

Havva Ç.'nin bir süre önce eşi Mehmet Ç. için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çiftin geçen hafta barıştığı, uzaklaştırma kararının da 23 Mart'ta kaldırıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucu Mehmet Ç., olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



#Mersin
#Kadın
#Yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
