Gündem Mersinde Kökünü Kurutma operasyonu 131 kişi gözaltında
MERSİN

Mersin'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 131 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mersin'de yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 137 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersinde Kökünü Kurutma operasyonu: 131 kişi gözaltında
Foto/arşiv

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle ekiplerimizi, koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür ediyoruz. Bu mücadele aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerine narko alan projesi uyguluyoruz.

Bizim bu konuda ivmemiz inişe geçmektedir. Vatandaşımız evinde rahat uyurken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında bu operasyonları yaparak onların çocuklarını bu illetten kurtarmak için mücadeleyi yapıyoruz. 120 bin metruk bina tespit ettik, bunların 89 binini yıktık. 17 binini ise rehabilite ettik. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranı yüzde 20'ler civarına düştü. Milletimizle el birliği içinde bunu sağlayacağız ve başaracağız. Bu Mersin'deki ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu.

Kiracıya müzikli eziyet

Kiracıya müzikli eziyet

Evden çıksın diye yapmadığı şey kalmadı.
BMGKdan çıkarılsın

BMGK'dan çıkarılsın

ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

​Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu.

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

​Mersin'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu.

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.

​Duvara çarpıp takla atan araç iki kişiye mezar oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.