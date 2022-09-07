Gündem Mersinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MERSİN

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Haber Merkezi AA
Mersinde orman yangını - Mersin son dakika haberleri
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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